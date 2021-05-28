Самарских пожарных наградили за самоотверженность

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В Самарской гордуме сотрудникам ГУ МЧС СО вручили Почетный знак г.о. Самара «За самоотверженность».

Награды и благодарственные письма за мужество и профессионализм, проявленные при тушении пожара, произошедшего в Самаре в июле прошлого года на ул. Самарской, помощнику начальника караула 3 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области Алексею Маврину и старшему пожарному 3 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области Руслану Саберзянову вручили Елена Лапушкина и председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.

Напомним, что сообщение о пожаре на улице Самарской, 53 Б поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС 17 июля 2020 года в 01 час 35 минут. В ходе проведенной разведки первыми пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит лестничная клетка на 2-ом этаже с распространением на чердак деревянного дома.

Тушение пожара осложнялось быстрым и сильным задымлением лестничных клеток, воздействием высокой температуры. Возникла паника среди людей, которые не имели возможности самостоятельно эвакуироваться со 2-го этажа горящего дома, создалась угроза для их жизни и здоровья вследствие распространения густого черного дыма и огня.

Помощник начальника караула 3 пожарно-спасательной части Алексей Маврин - руководитель тушения пожара № 1 своевременно отдал указание создать звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей. Эвакуация проводилась со 2-го этажа через оконные проемы с использованием трехколенных лестниц, были поданы стволы на тушение горящей лестничной клетки. В то же время, Алексей Маврин, возглавив звено газодымозащитной службы, в условиях сильного задымления и высокой температуры, совместно с Русланом Саберзяновым, проводил разведку в квартирах, расположенных на 2-ом этаже.

Маврин и Саберзянов обнаружили мужчину не способного самостоятельно передвигаться. Надев спасательную маску на пострадавшего, они эвакуировали его из задымленной квартиры на свежий воздух, с последующей передачей работникам скорой медицинской помощи.

Благодаря грамотным и слаженным действиям Алексея Маврина и Руслана Саберзянова при тушении пожара был спасен 1 человек, 15 человек эвакуированы с использованием трехколенных лестниц через оконные проемы. Удалось избежать человеческих жертв и значительного материального ущерба.

«Я хочу, чтоб вы носили этот знак с большой гордостью и как доброе напоминание о том, что вы сделали. Именно Вы являетесь нравственными ориентирами для всех жителей Самары. Благодарю Вас!», - поблагодарила пожарных глава города.

Фото: облМЧС