Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности

7 августа 2025 12:47
80
Самарских пенсионеров обучают кибербезопасности

В рамках программы «Самарское долголетие» пожилых жителей региона учат противостоять интернет-мошенникам. Совместно с обществом «Знание» организованы специальные лекции, где повышают компьютерную и мобильную грамотность пожилых людей. Это сотрудничество позволило расширить образовательные возможности и повысить качество помощи пенсионерам.

Программа «Самарское долголетие» стартовала в 2025 году и была разработана по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. В рамках программы действуют различные сервисы — творческие мастерские, группы по физической культуре, разнообразные клубы по интересам. Программа стала частью региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Специально для старшего поколения проводят лекции о том, как не стать жертвой аферистов в интернет-пространстве. «Важно обучить, дать знания, чтобы пожилой человек, столкнувшись с такой ситуацией, знал, как ему поступить, каким образом реагировать или не реагировать, куда обращаться», - говорит директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. В организации сейчас действуют 33 творческих объединения: вокальные, хореографические, театральные и художественные студии, группы здоровья.

Очередная лекция по кибербезопасности для людей преклонного возраста прошла в Самарском семейном МФЦ (Самара, ул. Урицкого, 14). Такие курсы здесь планируют сделать регулярными.

«Мы стараемся для нашего старшего поколения придумывать и предлагать разные активности. Это не только спорт, творчество, но и социальный туризм, театр и пр. Ищем разные формы для интересной и активной жизни наших пожилых людей», - рассказывает заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Ирина Мохова.

В настоящее время в рамках программы «Самарское долголетие» в группах по самым разным направлениям занимается более 6 тысяч человек. 

 

 

Фото предоставлено Комплексным центром социального обслуживания населения Самарского округа.

9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
1
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
25
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
178
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
347
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
421
Весь список