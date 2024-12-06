Самарских детей приглашают на новый поток музыкального образовательного курса «Первый трек» от «Поколения М»

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Цифровая экосистема МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» для детей из Самарской области на онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360.

Самарские таланты могут ознакомиться с программой потока на сайте «Поколение М». На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха. Курс подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку. Сроки приема работ – до 31 мая 2025 года.

Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек. Разнообразным оказался возраст слушателей курса – преимущественно от 13 до 24 лет и старше.

«На цифровой образовательной платформе «Поколение М» дети и взрослые могут найти для себя много полезного, интересные и удобные форматы обучения. В нашем регионе много молодых музыкальных коллективов, интерес к этому направлению у молодежи только прибавляется. Уверен, что поток «Первого трека» поможет найти новых перспективных артистов в регионах. Желаю удачи нашим самарским талантам!», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.