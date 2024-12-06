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Самарских детей приглашают на новый поток музыкального образовательного курса «Первый трек» от «Поколения М»

6 декабря 2024 10:55
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Самарских детей приглашают на новый поток музыкального образовательного курса «Первый трек» от «Поколения М»

Цифровая экосистема МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» для детей из Самарской области на онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360.

Самарские таланты могут ознакомиться с программой потока на сайте «Поколение М». На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха. Курс подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку. Сроки приема работ – до 31 мая 2025 года.

Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек. Разнообразным оказался возраст слушателей курса – преимущественно от 13 до 24 лет и старше.

«На цифровой образовательной платформе «Поколение М» дети и взрослые могут найти для себя много полезного, интересные и удобные форматы обучения. В нашем регионе много молодых музыкальных коллективов, интерес к этому направлению у молодежи только прибавляется. Уверен, что поток «Первого трека» поможет найти новых перспективных артистов в регионах. Желаю удачи нашим самарским талантам!», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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