Самарские подростки примут участие в квест-игре «Территория финансов»

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В среду, 13 апреля, в 16:00 в Стартап-центре Самарского университета по адресу: ул. Молодогвардейская 151/пер. Студенческий, 8 пройдет квест-игра «Территория финансов». Мероприятие организовано в рамках проекта «Грамотные решения» для подростков от 13 до 17 лет.

Как отмечают организаторы, его цель - формирование финансовой культуры у школьников 13-17 лет, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вовлечение их в процесс повышения финансовой грамотности населения региона.

Пройдя через проект «Грамотные решения» и, получив практические навыки грамотного планирования финансового обеспечения своей жизни, его участники смогут в будущем обеспечить достойный уровень благосостояния в условиях рыночной экономики, а также, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

В проекте участвуют 100 школьников, в том числе воспитанники ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник».

Цель квест–игры «Территория финансов» - промежуточная аттестация участников проекта по модулям «Личное финансовое планирование», «Кредит», «Депозит», «Расчетно-кассовые операции», «Страхование». На каждом этапе игры ребятам предстоит ответить на вопросы о банковской системе государства, о Центральном банке, об основных финансовых инструментах и услугах; выполнить практические задания на определение подлинности банкнот, составление личного финансового плана.

Фото: pixabay