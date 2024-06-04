Самарские учреждения культуры представят насыщенную программу в честь 225-летия со дня рождения классика

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6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, ставшего основоположником современного русского литературного языка. Жителей и гостей областной столицы приглашают принять участие в большой культурно-просветительской программе. Серия активностей, разработанная учреждениями культуры, адаптирована для посетителей самых разных возрастов.

Так, самарские библиотеки проведут в честь юбилея Александра Пушкина пешеходные экскурсии по городу. Муниципальная информационно-библиотечная система приглашает гостей в свои филиалы, расположенные в различных районах города на тематические события. Начало всех программ запланировано на 10.00.

Основными площадками Пушкинского дня в Самаре станут усадьбы музея «Детская картинная галерея» и Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

В утренней программе - художественные и танцевальные мастер-классы, пленэры, кинопоказы по произведениям поэта. Вечерняя программа насыщена познавательными мероприятиями в духе пушкинской эпохи: с 17.00 в Литературном музее театр юного зрителя «СамАРТ» покажет спектакль «Сказки Пушкина», пройдет лекция об истории моды, манерах и традициях 18-19 веков, искусство художественного слова продемонстрируют артисты самарских театров. Романсы на стихи поэта прозвучат в исполнении студентов и преподавателей Самарского института культуры, а завершит программу выступление Самарского концертного духового оркестра.

Также Литературно-мемориальный музей имени Горького приглашает принять участие в пешеходной экскурсии «Литературная Самара», старт - в 18.00.

В Детской картинной галерее с 18.00 – театрализованные постановки по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, концерт музыкантов Самары и коллектива «Волга фолк Бэнд».

Самарская публичная библиотека, на базе которой открыт региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), с 12.00 до 14.00 на пешеходной зоне улицы Ленинградской проведет интерактивную программу «Зарисовки к Пушкину», с 13.30 совместно с Самарским Пушкинским обществом в зале библиотеки и библиотечном дворике - презентацию нового сборника «Я Вас любил...», литературно-музыкальную гостиную, а вечером организует финал городского конкурса «На неведомых дорожках» и лекцию доктора исторических наук Зои Кобозевой о живописцах пушкинской поры.

Дома культуры приглашают на тематические концерты и праздничные программы. В доме культуры «Нефтяник» с 11.00 начнутся театральные постановки, громкие чтения и квесты.

В рамках литературного праздника в доме культуры «Пламя» и доме культуры «Сатурн» пройдет акция «Открытый микрофон» и литературно-музыкальные гостиные.

Создавать «сказочные» композиции по мотивам пушкинских сказок научат мастера декоративно-прикладного творчества в доме культуры «Луч» Зубчаниновка». Начало в 13.00.

Театры представят спектакли по известным произведениям поэта – «Витражи» в 10.30 показывают «Сказку о рыбаке и рыбке» для маленьких зрителей, а вечером, в 18.30, в театре «Камерная сцена» покажут спектакль «Станционный смотритель».

Кинопоказы под открытым небом пройдут в сквере Эльдара Рязанова: «Сказка о царе Салтане» - в 16.00, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» - в 18.00.

Кроме того, по традиции в этот день культурная общественность Самары возложит цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в Пушкинском сквере.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на страницах в соцсетях и на сайтах учреждений.

Фото: администрация Самары