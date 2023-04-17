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Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
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Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками

17 апреля 2023 17:04
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Основная цель проведенных мероприятий – это профилактика распространения наркомании среди молодого поколения, повышение правовой грамотности населения и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023 представители Общественного совета и Совета ветеранов при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте организовали встречу сотрудников транспортной полиции с учащимися образовательных учреждений Самарской области.

В гости к курсантам общеобразовательного структурного подразделения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «ССПК» «Лицей Государственной службы и правоохранительных органов» пришли инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Алексей Ионов, инспектор направления по связям со средствами массовой информации майор внутренней службы Владимир Поляков и председатель Совета ветеранов, полковник милиции в отставке Сергей Александрович Сту́колов.

Со студентами государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Кинельский государственный техникум» провела профилактическую беседу старший инспектор ПДН подполковник полиции Ольга Конченкова. 

Основная цель проведенных мероприятий – это профилактика распространения наркомании среди молодого поколения, повышение правовой грамотности населения и пропаганда здорового образа жизни.

Ребятам подробно рассказали о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, довели информацию об административной и уголовной ответственности за изготовление, хранение и распространение наркотических средств, психотропных веществ. В ходе диалога выяснили, что очень осторожно и внимательно нужно относиться к предложениям из сети интернет о «легком заработке», который может быть не законным.

Кроме этого сотрудник полиции обсудили с ребятами, как нужно вести себя в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников или не быть вовлеченным в деструктивные организации. Полицейские разъяснили подросткам, что такое экстремизм и где ознакомиться со списком запрещенных организаций и материалов, чтобы избежать их распространения на своих страницах в социальных сетях. Правоохранители также напомнили, какая ответственность предусмотрена за совершение преступлений и правонарушений экстремистского характера.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили учащимся что делать и куда обращаться, если нарушены их законные права или им стало известно о каких-либо противоправных деяниях.

 

Фото:   Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте

         

Теги: Мероприятия

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