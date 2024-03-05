Самарские таможенники задержали тольяттинца за многомиллионные аферы

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Оперативными сотрудниками Самарской таможни была раскрыта преступная схема вывода 131 млн рублей заграницу.

Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США. В рамках договора в фирму, находящуюся в Гонконге, было переведено 4 млн долларов США. Однако по факту мужчина получил товара на сумму вдвое меньше. Действий для получения остатка товара или возврата денежных средств за неполученную продукцию он не предпринял.

Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо.

По результатам проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольных юридических лиц.

В результате расследования в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 2 статьи 193 УК РФ, а именно уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию Российской Федерации, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений.

Расследование по делу продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни