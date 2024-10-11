Самарские таможенники приняли участие в выставке профессий

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Самарская таможня и более 20 крупнейших предприятий области стали участниками Самарской выставки профессий, проходящей в культурном центре «Станкозавод».

Выставка стала местом притяжения для людей, желающих найти свое призвание и профессию мечты. Мероприятие направлено на популяризацию востребованных на рынке труда профессий.

Таможенники презентовали работу сотрудников специального отряда быстрого реагирования и отдела контроля за ввозом и оборотом товаров. Соискатели также узнали о социальных гарантиях и условиях прохождения службы в таможенных органах.

Самарская выставка профессий продлится до 12 октября. Это прекрасная возможность узнать о возможности работы в федеральном органе государственной власти. Таможенная служба – это работа на благо нашей страны.