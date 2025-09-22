Самарские таможенники передали военным конфискованные нефтепродукты  

165

Более 18 тонн моторного масла сотрудники Самарской таможни совместно со службой судебных приставов передали на нужды специальной военной операции.

Автотранспортное средство было остановлено на пункте пропуска при попытке выезда в Республику Казахстан. Согласно оперативным данным машина выехала из Нижнего Новгорода и следовала в Шымкент.

В грузовом отсеке таможенники обнаружили 88 бочек по 208 л каждая с моторными маслами известных торговых марок. На товар отсутствовала декларация, которая требуется для вывоза товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС.

В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование). По решению суда масло конфисковано. По оценкам экспертов стоимость партии товара превышает 9 млн рублей.

Масла переданы на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни