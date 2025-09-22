Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Самарские таможенники передали военным конфискованные нефтепродукты  

22 сентября 2025 14:42
165
Более 18 тонн моторного масла сотрудники Самарской таможни совместно со службой судебных приставов передали на нужды специальной военной операции. 

Более 18 тонн моторного масла сотрудники Самарской таможни совместно со службой судебных приставов передали на нужды специальной военной операции. 
Автотранспортное средство было остановлено на пункте пропуска при попытке выезда в Республику Казахстан. Согласно оперативным данным машина выехала из Нижнего Новгорода и следовала в Шымкент. 
В грузовом отсеке таможенники обнаружили 88 бочек по 208 л каждая с моторными маслами известных торговых марок. На товар отсутствовала декларация, которая требуется для вывоза товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС.
В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование). По решению суда масло конфисковано.  По оценкам экспертов стоимость партии товара превышает 9 млн рублей.
Масла переданы на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

Теги: Самара

В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
