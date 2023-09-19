Самарские таможенники передали крупную партию конфискованных товаров для нужд СВО

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19 сентября 2023 года в Тольятти самарские таможенники безвозмездно передали более 23 тысячи единиц текстильных товаров.

Переданные товары были ранее ввезены без соответствующих документов на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками мобильной группы Самарской таможни были обнаружены партии немаркированной текстильной продукции, а именно: постельное белье, покрывала, полотенца.

Районным судом города Тольятти, товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Принято решение об их передаче для обеспечения потребностей участников специальной военной операции. Передача для нужд СВО проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как отметил заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Приволжского таможенного управления Янис Кекчев: «Самарская таможня регулярно проводит работу по передаче для нужд СВО товаров, задержанных мобильными группами. Так на прошлой неделе мы передали 1705 единиц автозапчастей, незаконно ввезенных на территорию России».

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