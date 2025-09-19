Я нашел ошибку
Главные новости:
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»

19 сентября 2025 14:33
117
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.

В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.

Впервые на площадке его очного этапа будет проходить Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Это предоставляет возможность талантливым и активным студентам вузов и ссузов не только побороться за звание лучшего в регионе, но и получить грант в размере до 1 млн рублей на реализацию собственной социально значимой инициативы.
Ключевым нововведением сезона стала интеграция с федеральным грантовым конкурсом. Участники «Студента года» получают существенные преимущества: подача заявки на грант добавляет дополнительные баллы к итоговой оценке в основном конкурсе. За саму заявку начисляется 10 баллов для индивидуальных номинаций и до 15 — для коллективных. Если проект допустят до публичной защиты, участник получит дополнительные 5 или 10 баллов соответственно.
«В 2025 году конкурс «Студент года» становится ещё более значимым. Для нас важно не просто найти и наградить лучших из лучших, но и дать им реальный инструмент для дальнейшего развития их идей. Участие в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» на нашей площадке – это мощный стимул для студентов оформить свою проектную идею в качественную заявку. Это огромная возможность как для студентов, так и для всей Самарской области», — прокомментировала координатор конкурса «Росмолодёжь.Гранты» в рамках очного этапа конкурса «Студент года» Виктория Хоркина.
Для поддержки участников организована специальная образовательная программа. Создан чат в мессенджере, где проходят встречи и вебинары, публикуются полезные материалы. Совместно с экспертами «Росмолодёжь.Гранты» студенты смогут доработать свои идеи и подготовить конкурентоспособные заявки.

Условия участия:
1. До 28 сентября необходимо зарегистрироваться на региональный конкурс «Студент года» на официальном сайте: https://studentgoda63.ru.
2. До 30 сентября подать свой проект на грантовый конкурс на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: vk.cc/cOZEpO.

Организаторы конкурса:
Министерство молодёжной политики Самарской области;
Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области;
Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области;
Агентство по реализации молодёжной политики.

Официальные ресурсы конкурса:
Сайт: https://studentgoda63.ru
ВКонтакте: vk.com/studentgoda63
Телеграм-канал: t.me/studentgoda63  

 

Фото: министерство молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Адреса возможных отключений воды.
19 сентября 2025, 15:56
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
0
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
19 сентября 2025, 15:52
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство. Культура
21
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
19 сентября 2025, 14:57
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи. Здравоохранение
71
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
196
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
370
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
741
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
455
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1811
Весь список