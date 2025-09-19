Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»

117

В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.

Впервые на площадке его очного этапа будет проходить Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Это предоставляет возможность талантливым и активным студентам вузов и ссузов не только побороться за звание лучшего в регионе, но и получить грант в размере до 1 млн рублей на реализацию собственной социально значимой инициативы.

Ключевым нововведением сезона стала интеграция с федеральным грантовым конкурсом. Участники «Студента года» получают существенные преимущества: подача заявки на грант добавляет дополнительные баллы к итоговой оценке в основном конкурсе. За саму заявку начисляется 10 баллов для индивидуальных номинаций и до 15 — для коллективных. Если проект допустят до публичной защиты, участник получит дополнительные 5 или 10 баллов соответственно.

«В 2025 году конкурс «Студент года» становится ещё более значимым. Для нас важно не просто найти и наградить лучших из лучших, но и дать им реальный инструмент для дальнейшего развития их идей. Участие в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» на нашей площадке – это мощный стимул для студентов оформить свою проектную идею в качественную заявку. Это огромная возможность как для студентов, так и для всей Самарской области», — прокомментировала координатор конкурса «Росмолодёжь.Гранты» в рамках очного этапа конкурса «Студент года» Виктория Хоркина.

Для поддержки участников организована специальная образовательная программа. Создан чат в мессенджере, где проходят встречи и вебинары, публикуются полезные материалы. Совместно с экспертами «Росмолодёжь.Гранты» студенты смогут доработать свои идеи и подготовить конкурентоспособные заявки.

Условия участия:

1. До 28 сентября необходимо зарегистрироваться на региональный конкурс «Студент года» на официальном сайте: https://studentgoda63.ru.

2. До 30 сентября подать свой проект на грантовый конкурс на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: vk.cc/cOZEpO.

Организаторы конкурса:

Министерство молодёжной политики Самарской области;

Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области;

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области;

Агентство по реализации молодёжной политики.

Официальные ресурсы конкурса:

Сайт: https://studentgoda63.ru

ВКонтакте: vk.com/studentgoda63

Телеграм-канал: t.me/studentgoda63

Фото: министерство молодежной политики Самарской области