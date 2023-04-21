Самарские росгвардейцы  отличились на окружном этапе конкурса «Солдаты антитеррора»

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В Приволжском округе Росгвардии подведены итоги первого этапа VIII смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». Свои таланты и дарования участники конкурса могли продемонстрировать в семи номинациях: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры», «Хореография», «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)», «Авторская песня», «Художественное чтение» и «Изобразительное искусство».

Практически в каждой из них свой регион достойно представили военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области. Так, в номинации «Авторская песня» жюри признало лучшей сержанта полиции Олесю Кириллову из УВО по г. Самаре. В номинации «Изобразительное искусство» первым стал сержант полиции Дмитрий Б. из ОМОНа «Утес». А в номинации «Художественное чтение» жюри отдало предпочтение старшему лейтенанту Галине Паниной, начальнику клуба самарского территориального управления.

На первом этапе конкурса «Солдаты антитеррора» отличились и дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области. В номинации «Художественное чтение» первое место у Софьи Третьяковой. Девочка принимает активное участие в культурной жизни региона, является многократным дипломантом ряда престижных областных конкурсов. Второе место в номинации «Сольное пение» также у нашей землячки – Алены Аверкиной - неоднократного призера различных творческих фестивалей.

Отличился и коллектив военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области под управлением майора Олега Чемоданова. У них бронза сразу в двух номинациях: «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли, хоры» и «Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры)».

От всей души поздравляем победителей и искренне желаем им дальнейших творческих успехов на следующих этапах конкурса, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области