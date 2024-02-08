Самарские родители продолжат получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на работу

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С января 2024 года право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет сохранится не только при выходе на работу в период отпуска на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу, но и в случае досрочного выхода из отпуска. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком будет трудиться у другого работодателя.

Данный вид пособия исчисляется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. В случае, если в двух календарных годах либо в одном из них получатель пособия находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по заявлению могут быть заменены для расчета среднего заработка предшествующими календарными годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка получателя, но не ниже установленного законодательством минимального размера пособия (в 2024 году это — 9 227, 24 рублей с учетом индексации).

«Если получатель пособия уже находится в отпуске по уходу за ребёнком, с января 2024 года он может досрочно прервать его и выйти на работу на полный день. Либо, не прерывая отпуск по основному месту, устроиться к другому работодателю. Право на полное пособие по уходу останется в обоих случаях», — отметила Елена Кривошеева.