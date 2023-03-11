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Самарские речники отправили в Луганск конвой с гуманитарной помощью

11 марта 2023 10:43
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Самарские речники отправили в Луганск конвой с гуманитарной помощью

Продуктовые наборы, бытовые товары первой необходимости, походные печи, тактическое снаряжение, УАЗ «Патриот» - очередные 7 тонн гуманитарной помощи отправились в Луганскую Народную Республику. Жители Куйбышевского района, сотрудники завода «Нефтефлот» собрались 10 марта на митинг в поддержку новообразованных российских территорий.

Около двух месяцев назад речники отправили и лично сопроводили груз с помощью для мирного населения Луганска. 6,5 тонн продовольствия, закупленных на средства сотрудников ПАССП, были доставлены до жителей Первомайска, Кировска и Луганска.

Мероприятие началось с выступления учащихся казачьих кадетских классов школы № 55 Куйбышевского района г. Самары с песней «За Родину». Юные патриоты принесли на митинг подарки для солдат и теплые письма поддержки.

Напомним, это уже второй продуктовый конвой, собранный в 2023 году речниками совместно с жителями Куйбышевского района Самары.

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