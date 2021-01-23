Самарские приставы взыскали с компании задолженность по зарплате перед бывшим работником

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Сумма долга составила 61 тысячу рублей.

Житель г. Тольятти, работающий в строительной фирме на одном из объектов, обратился в суд с заявлением о взыскании заработной платы с бывшего работодателя. При увольнении мужчине денежные средства не выплатили. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью заработной платы в размере 61 тысячи рублей.

В отделении судебных приставов № 1 Автозаводского района г. Тольятти в отношении организации возбудили исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем директору компании вручено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании заработной платы в пользу гражданина. Добровольно решение суда должник не исполнял.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что на расчетных счетах организации имеются денежные средства, достаточные для погашения задолженности. В отношении должника вынесено постановление об обращении взыскания на данные денежные средства.

В результате принятых мер задолженность по заработной плате в размере 61 тысячи рублей перед жителем г. Тольятти погашена.