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Самарские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»

31 декабря 2022 11:07
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Самарские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области вновь приняли участие в «Ёлке желаний».

Исполняя мечты детей, сотрудники региональной Службы судебных приставов приняли участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Маленькие самарцы написали на открытках Деду Морозу свои самые сокровенные желания, а судебные приставы помогли им воплотиться в жизнь.

Так десятилетний Ваня, у которого 2 сестры и 5 братьев, мечтал о самокате, чтобы кататься на нем летом. Дедушка Мороз письмо прочел и отправил его мальчику через судебных приставов, но зная, что в семье не один ребенок, добрый волшебник прислал с сотрудниками ГУФССП России по Самарской области подарки и другим детям.

Мальчишки были рады роботам, самолету и конструктору. Самой младшей из семьи Вани еще предстоит опробовать кубики, а старшей сестре раскрасить картину по номерам.

В «Ёлке желаний» приняли участие и сотрудники из районных отделений области. Они также поздравили юных жителей поселков с наступающим праздником и передали им от Деда Мороза подарки.

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