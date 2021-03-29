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Самарские приставы добились, чтобы четырехлетней девочке ввели инъекцию необходимого лекарства

29 марта 2021 12:55
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Самарские приставы добились, чтобы четырехлетней девочке ввели инъекцию необходимого лекарства

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на исполнение поступил исполнительный документ об обязании обеспечить лекарственным препаратом четырехлетнюю жительницу г. Самары. В адрес сторон были направлены копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Должнику-организации дан срок для исполнения решения суда. 

В связи с тем, что лекарства не были предоставлены девочке в срок, судебным приставом-исполнителем в отношении должника-организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также в отношении должника-организации дважды был составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и назначен административный штраф в размере 30 и 50 тысяч рублей, которые организацией оплачены.

В рамках исполнительного производства сотрудником Службы было установлено, что лекарственный препарат поступил в областную больницу. В адрес должника-организации судебным приставом-исполнителем направлено требование о предоставлении информации о сроках госпитализации ребенка и количестве инъекций необходимых для лечения. В ответном письме должник-организация сообщил о сроках госпитализации.

Сотрудником Службы был осуществлен звонок взыскателю. Мать девочки подтвердила, что ее дочь госпитализирована и ей введена первая инъекция лекарственного препарата. Дело находится на особом контроле и будет окончено после исполнения решения суда, то есть после прохождения полного курса лечения и отмены препарата лечащим врачом девочки.

 

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