Самарские предприниматели могут получить субсидии на возмещение затрат по кредитам

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В областной столице в активной фазе грантовая поддержка предпринимательского сообщества. Напомним, Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара предоставляет гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по займам, привлеченным в банках на приобретение основных или пополнение оборотных средств.

На текущий год в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара» предусмотрены денежные средства в размере 24 млн рублей. Уже 40 предпринимателей получили выплаты на сумму более 14 млн рублей. В связи с востребованностью этой меры поддержки срок подачи заявок продлен.

«Данная мера востребована, она способствует улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Размер выплаты может достигать 400 тысяч рублей. Получить ее может организация или индивидуальный предприниматель, которые зарегистрированы в Самаре. Кредиты должны быть взяты после 1 января 2019 года на сумму свыше 500 тысяч рублей. Заявки мы принимаем до 15 ноября текущего года», - отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Среди тех, кто уже воспользовался поддержкой – инжиниринговая компания, производящая оборудование для систем водоочистки, металлоконструкции, также она занимается сопутствующими работами.

Грантовая поддержка оказалась для предприятия как нельзя кстати: благодаря ей удалось не только закупить новое оборудование, но и увеличить площадь помещения. Раньше сотрудникам приходилось работать в небольшом арендованном пространстве. Теперь площадь увеличилась в 2,5 раза.

«Мы узнали о грантовой поддержке и в краткие сроки оформили необходимые документы. Затем получили грант, который оказался очень полезен, - рассказал начальник отдела проектных продаж предприятия Григорий Буров. - Благодаря этой поддержке мы смогли расширить производственные мощности, что привело к увеличению рабочих мест и, естественно, к получению дальнейшей прибыли».

Теперь предприятие планирует осваивать новые рынки: в ближайшее время запустит оборудование по транспортировке, дроблению и сортировке отходов и любых других фракций, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: pxhere.com