Самарские полицейские провели познавательную встречу с воспитанниками детского сада

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Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение детского дорожного травматизма.

Так, в Кошках сотрудники полиции вместе с воспитанниками детского сада провели профилактическую встречу «Единый день светлячка».

Сотрудники полиции рассказали ребятам об основных Правилах дорожного движения и о том, как правильно переходить через проезжую часть. Вместе с детьми автоинспекторы повторили значение дорожных знаков, сигналы регулировщика и светофора.

Особое внимание обратили на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Ребятам напомнили об обязательности использования в автомобиле специального детского автомобильного кресла для детей.

В завершение мероприятия автоинспектор попросил воспитанников детского сада обязательно применять полученные знания на практике, не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и во дворах.