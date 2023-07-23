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Самарские полицейские провели беседы в рамках операции "Мак"

23 июля 2023 12:59
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Самарские полицейские провели беседы в рамках операции "Мак"

В Похвистнево в межведомственной комплексной в оперативно - профилактической операции «Мак – 2023» сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с председателем Общественного совета Татьяной Вобликовой и представителем управления семьи, опеки и попечительства Ольгой Овсянниковой провели профилактическую встречу с подростками в Доме молодежных организаций, направленную на противодействие незаконному распространению и употреблению наркотических средств.

Капитан полиции Александр Сапугольцев оперуполномоченный отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков рассказал ребятам об уголовной и административной ответственности за распространение наркотической продукции.

Ольга Овсянникова напомнила подросткам о пагубном влиянии на молодой организм незаконных веществ и электронных сигарет, рассказала ребятам как действовать при обнаружении наркотических веществ или рекламы наркотиков в сети Интернет.

Татьяна Вобликова призвала ребят не вестись на уговоры злоумышленников о «легком заработке» и помнить, что наркотики негативно влияют на жизнь, здоровье и будущую деятельность человека.

В завершение мероприятия подросткам раздали памятки по противодействию сбыту незаконных веществ, содержащие важные номера телефонов, по которым необходимо обращаться в случае обнаружения наркотических веществ или их рекламы.

Профилактические мероприятия в регионе будут продолжены.

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