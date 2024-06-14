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Самарские полицейские приняли участие в общегородском родительском онлайн-собрании

14 июня 2024 17:55
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Приглашенные спикеры из различных организаций и ведомств затронули важные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения.

Самарские полицейские приняли участие в ородительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным».

Общегородское родительское собрание в режиме видеоконференции прошло на базе Самарской областной детской библиотеки. В мероприятии приняли участие более 350 человек, среди которых были работники образовательных учреждений, библиотек, центров развития Самарской области и родительская общественность.

Приглашенные спикеры из различных организаций и ведомств затронули важные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения, в том числе и в информационном пространстве.

Инспектор по делам несовершеннолетних Управления МВД России областной столицы старший лейтенант полиции Талико Зенкевич остановилась на вопросах защиты детей от пропаганды идеологии экстремизма в сети Интернет. Вместе с психологом Самарской областной детской библиотеки старший лейтенант полиции напомнила взрослым, как выстраивать гармоничные отношения с подрастающим поколением.

Отвечая на вопросы аудитории, Талико Зенкевич рассказала об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также обратила внимание взрослых на необходимость проведения профилактических бесед с детьми о мерах противодействия мошенничеству.

Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Павел Кузнецов акцентировал внимание взрослых на необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке малолетних пассажиров, напомнил о Правилах дорожного движения при управлении детьми различных средств индивидуальной мобильности. Майор полиции также рекомендовал родителям обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде детей для безопасности на дороге в темное время суток.

В завершении встречи приглашенные гости порекомендовали участникам собрания постоянно проводить беседы с детьми о личной безопасности, приводя наглядные жизненные примеры.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

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