Самарские полицейские и общественники организовали для детей путешествие по Волге

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В эти замечательные летние дни представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали увлекательное путешествие по реке Волге для детей действующих сотрудников органов внутренних дел Самарской области, сотрудников, погибших или получивших травмы при исполнении служебных обязанностей и ребят, победивших в конкурсах, проводимых областным главком.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», его участниками стали более 50 ребят со своими родителями.

Одним из главных организаторов выступил представитель Общественного совета при областном главке Павел Козин, который предоставил комфортабельный теплоход и дал возможность рассмотреть местные достопримечательности. Павел Михайлович поприветствовал детей и родителей и пожелал им приятного путешествия. Ребята с восторгом любовались живописными просторами родной земли, разглядывая яркую и красочную природу берегов Волги.

Заместитель председателя Общественного совета при региональном главке полиции, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин организовал для ребят встречу с профессиональным экскурсоводом, которая сделала поездку еще более интересной, рассказывая об исторических фактах и легендах Поволжья.

Во время прогулки сотрудники полиции проводили познавательные мероприятия: ребята участвовали в различных конкурсах на знание ПДД, мастерили световозвращающие наклейки вместе с инспектором Госавтоинспекции и разгадывали каверзные загадки от сотрудников Музея истории органов внутренних дел Самарской области.

Продолжилось путешествие юных отдыхающих на суше, в живописном месте на острове Зелененький.

По прибытии на остров ребята с удовольствием включились в спортивные игры и «веселые старты», которые для них организовали сотрудники отделения по работе с личным составом. С мастер-классами выступили профессиональный боец ММА Сергей Шишкин, кандидат в мастера спорта по тайскому боксу и боевому самбо Сергей Макаров и мастер спорта по ММА Алексей Букарев. Приглашённые спортсмены показали ребятам приемы борьбы и рассказали, почему важно заниматься спортом.

Дети радостно проводили время, наслаждаясь отдыхом и приобретая новые знакомства, а затем проголодавшихся ребят и их родителей ждал вкусный обед.

Как отметил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владислав Баландин, Общественный совет большое внимание уделяет организации содержательного досуга подрастающего поколения, подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Впереди общественников ждет большая работа по участию во всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

Водная прогулка понравилась всем без исключения, а наиболее яркие моменты были запечатлены на фото- и видеокамеру. Дети и родители благодарили общественников и сотрудников полиции за интересную и познавательную экскурсию, доброжелательное отношение и сладкие подарки.