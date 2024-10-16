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Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах

16 октября 2024 11:26
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Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах

Яндекс Карты обновили навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь пользователи могут настроить маршрут так, чтобы встретить меньше лестниц и крутых подъёмов. А в пути следить за деталями маршрута даже на заблокированном экране. Обновление поможет пользователям выбирать комфортные для них маршруты и следовать по ним, меньше отвлекаясь на телефон.

Карты анализируют перепады высот, количество лестниц с пандусами и предлагают пользователю настроить маршрут. Например, сделать его полегче — с минимальным количеством подъёмов. Если при построении маршрута включить опцию «Избегать лестниц», приложение подскажет путь без них. А если это невозможно — подберёт лестницы с пандусами.

В пути пользователи смогут меньше смотреть в телефон и экономить заряд — детали маршрута доступны даже на заблокированном экране в режиме Live Activity для iOS или в виджете для Android. А при приближении к нужному повороту телефон будет вибрировать.

Новые опции уже доступны в приложении Яндекс Карты для Android и iOS.

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