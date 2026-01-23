Самарские пчёлы и пчеловоды хотят свой праздник

В Самарскую губернскую думу поступило предложение от озабоченных пчеловодов. Они хотят, чтобы в областном календаре появился их профессиональный праздник.

Гулять и отмечать заводчики пчёл хотят 14 августа, когда православные христиане отмечают Медовый спас. В проекте закона говорится, что в регионе на 1 января 2025 года работало 1 176профильных хозяйств всех форм собственности, в которых содержится 21 756 семей пчёл. Пчеловодство названо стратегически важной, импортозамещающей и экспортоориентированной отраслью, пишет АиФ-Самара.

«Установление Дня пчеловода будет способствовать привлечению внимания как к роли пчёл и других насекомых-опылителей, так и к профессии пчеловода, которая занимает важное место в сельскохозяйственной отрасли и в национальной экономике», — пишут авторы законопроекта.