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Самарские парки готовят к Новому году

29 ноября 2023 19:16
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Все подготовительные работы на территориях парков намерены завершить к 15 декабря.

Городские парки преображают в преддверии новогодних праздников. Так, в среду, 29 ноября, в парке Дружбы рабочие занимались монтажом искусственной ели. Всего на объектах МАУ «Парки Самары» будет 10 елочных комплексов.

Чтобы смонтировать праздничное дерево,  нарядить его светодиодными гирляндами и другими навесными элементами, бригаде требуется порядка двух рабочих дней. 

Начали новогоднее декорирование с монтажа нескольких искусственных 9-метровых елей. В дальнейшем рассчитывают на доставку из лесничества 3 сосен высотой не менее 5 метров. Украсят иллюминацией, игрушками и естественно растущие на территориях парков хвойные деревья.

В этом году елка будет и в парке «Молодежный».

Помимо этого, новогодняя атрибутика появится в парках «Воронежские озера», им. Юрия Гагарина и др. С 30 ноября работы по сборке праздничного комплекса стартуют в парке Победы, а 1 декабря елку разместят в парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов).

В ведении МАУ «Парки Самары» находятся и 2 сквера, которые тоже будут задекорированы.  

Праздничное настроение в парке им. Гагарина уже создает искусственная ель, которую установили рядом с пунктом проката коньков.

В этом году горожан будут встречать на 4 парковых катках – они дополнят досуговые площадки в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы, Металлургов.

Все подготовительные работы на территориях парков намерены завершить к 15 декабря.

В этом году в ходе предновогодней подготовки для украшения города новую иллюминацию было решено не закупать. Всю имеющуюся заблаговременно привели в порядок.  

Но от новых оригинальных идей не отказываются. Так, сюрпризом для самарцев станут необычные елочные игрушки. В частности, их можно будет увидеть в парке им. Гагарина – благодаря взаимодействию с партнерами, планируются украшения в виде игрушечных домиков.

Яркие новогодние гирлянды, композиции и комплексы обязательно разместят во всех районах Самары, включая отдаленные. Так, МП «Самарагорсвет» к началу текущей недели уже справилось с 61% от запланированного объема работ. 

Декорирование не ограничивается парками, улицами, скверами, аллеями и площадями. Ведь украшение города ведется не только силами муниципальных предприятий, профильных департаментов, но и собственниками объектов потребительского рынка, организациями, учреждениями и др. До 20 декабря работы планируют закончить в полном объеме.

С 1 декабря стартуют районные конкурсы на лучшее праздничное оформление к Новому году и Рождеству. К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, потребительского рынка и услуг, финансовые организации, учреждения социальной сферы, клубы, дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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