Самарские огнеборцы провели показное пожарно-тактическое учение в здании торгового центра «Метро»

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В преддверии выходных, когда многие горожане отправятся за покупками и досугом в торговые центры города, в Самаре было проведено показное пожарно-тактическое учение (ПТУ) в здании торгового центра «Метро».

В учении принимали участие силы и средства 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

ПТУ проводилось в целях обучения персонала торгового центра методам эвакуации при пожаре, демонстрации тактических приемов и способов проведения спасательных работ при тушении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, отработки действий по эвакуации людей и тушению условного пожара звеньями газодымозащитной службы.

Для достижения указанных целей руководством были поставлены задачи отработать вопросы эвакуации персонала при пожаре, взаимодействия пожарно-спасательных подразделений, администрации ТЦ и служб жизнеобеспечения при тушении пожара.

По тактическому замыслу, пожар произошёл в торговом зале на первом этаже первого блока.

Сработала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения.

Представители объекта совместно с персоналом приступили к эвакуации людей. Одновременно с этим началась самостоятельная эвакуация людей из здания. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в здании.

Пожары на объектах с массовым пребыванием людей опасны тем, что образуется сильное задымление и происходит быстрое распространение огня. Эвакуация затрудняется из-за большого скопления посетителей.

Пожару был присвоен ранг "Пожар №2".

Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех торговых залов на наличие людей и приняли меры по тушению пожара.

Пожарные провели боевое развертывание с установкой автолестниц для подачи стволов на защиту путей эвакуации и тушение пожара, организовали прокладку рукавных линий для скорейшей ликвидации огня.

С поставленными задачами личный состав 3 пожарно-спасательного отряда справился в полном объеме.

Для ликвидации условного пожара было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Самара.

Фото: ГУ МЧС СО