Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику

59

Уважаемые жители Самарской области!

Прошедшие 23 января 2021 года несанкционированные протестные акции с участием несовершеннолетних детей и студенческой молодежи вызвали у нас серьезную озабоченность.

Руководствуясь конституционно-правовыми нормами и гуманистическими принципами, Общественная палата Самарской области выражает свою принципиальную позицию о недопустимости использования несовершеннолетних детей в политических целях.

Опираясь на принципы, заложенные в Конституции Российской Федерации, и законодательство о публичных мероприятиях, Общественная палата отмечает, что вовлечение несовершеннолетних граждан в публичные акции противоречит смыслу и содержанию конституционно-правовых актов, обеспечивающих реализацию политических прав граждан.

Анализ последних событий показывает неутешительную тенденцию к растущему вовлечению в подобные мероприятия студентов и школьников, что, естественно, не может не вызывать нашу озабоченность, поскольку это приводит к развитию в молодежной среде радикальных настроений.

Зачастую не до конца осознавая цели и смысл политического протеста, молодые люди активно включаются в него, при этом демонстрируя крайне противоречивые суждения и желание поучаствовать в чем-то новом и интересном. Несформированная подростковая психика особенно подвержена любому агрессивному влиянию.

С подачи провокаторов и подстрекателей подростки склоны винить всё и всех в любой ситуации. Они воспринимают это как возможность проявить себя, а противостояние утверждает их в собственных глазах, у них возникает ложное чувство борьбы за справедливость. За этой идеей молодые люди готовы следовать, не задумываясь о причинах и последствиях, становясь идеальным инструментом в руках политических авантюристов.



Пример безнаказанности тех, кто пришёл на митинг только для «хайпа», рождает у других желание бунтовать и разрушает позитивный взгляд на жизнь.

Организаторы этих акций – это проплаченные и беспринципные персонажи, цель которых – нажива. Выполнив свои функции, они скроются. Останутся те молодые люди, для которых данный конфликт не является личным или политическим, но они могут пострадать наравне со всеми и попасть в общий поток, боясь или не желая отступить, из страха потери репутации в глазах сверстников. При этом молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить несанкционированный митинг, нарушают закон, и они и их родители могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности, что, в свою очередь, отразится на гражданском и профессиональном становлении подростков. Это вряд ли позволит им в будущем занять должность государственного служащего, работать в правоохранительных, судебных органах, банковской сфере и т.д.

Мы не должны допустить того, что в России вырастет поколение, уверенное, что угрозами и давлением можно добиться любого желаемого результата.

Политическая активность молодежи должна проявляться на уроках обществознания и истории, через участие в молодежных проектах и форумах, в формате дискуссий и выборных кампаний.

Школьники и студенты и в целом образовательная среда должны быть вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические авантюры и провокации.

Это касается любых партий и политических лидеров. Все мы должны чётко это понимать и следовать данному принципу, действовать и работать в стремлении оградить подрастающее поколение от противоправных действий, прививая молодежи правовую культуру, патриотизм, ценности сильного государства и его великой истории.

Учитывая стремление определенных политических сил использовать любые средства для достижения собственных целей, Общественная палата Самарской области поддерживает обращение представителей областного родительского собрания к Губернатору Самарской области Д.И. Азарову и осуждает противоправную и недобросовестную практику инициаторов и организаторов акций 23 января 2021 года, считает необходимым применение органами публичной власти всех установленных законодательством мер воздействия в отношении лиц, виновных в организации и совершении противоправных действий по вовлечению несовершеннолетних и студенческой молодежи в несанкционированные протестные акции.

Общественная палата Самарской области