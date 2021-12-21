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Самарские лютеране отмечают Рождество

21 декабря 2021 15:22
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В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга  г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга  г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

24 декабря 2021 г. 18.00 – Праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова с участием хора, в сопровождении органа.  Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей и подростков, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир  и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»). 

25 декабря 2019 г. 15.00 – Праздничное Рождественское  богослужение с участием хора, в сопровождении органа.

17.00 – Рождественский концерт органной, вокальной, камерной и хоровой музыки. В вечере примут участие хор Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга  (рук. Елена Тумановская), доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта) и Анна Карпова (орган).

Вход свободный

«Рождество является ежегодным напоминанием о том, что Бог любит нас и     напоминанием одновременно о том, что Он всюду с нами, и в хлеву, и во дворце,     Он с нами и в беде, в отчаянии, в горе. Он с нами, когда мы не любим ни себя,     ни ближнего, ни Самого Бога. Но Бог от нас не отрекается. Это мы легко     забываем о Нем и о том, что Он совершил для нас.

Каждый год в ночь с 24 на 25 декабря католики и лютеране отмечают праздник Рождества Христова. Это одно из важнейших событий христианской церкви. Весь декабрь ознаменован ожиданием этого праздника – это время Адвента – время размышлений и надежды. В это время проводится тщательная уборка, украшается не только елка, но окна, двери, плетется адвентский венок, на котором установлены свечи. Число их зависит от размера венка. Их может быть 24, тогда зажигается каждый день новая свеча, если их 4, то каждое воскресенье зажигается на одну свечу больше как символ того, что Иисус – Свет мира приходит к людям. 

Каждый год Лютеранская кирха Самары открывает свои двери, приглашая на мероприятия предрождественского и рождественского времени. Мы сердечно приглашаем всех разделить с нами радость грядущего праздника!», – пропст Евангелическо-Лютеранских общин Самарской области Ольга Васильевна Темирбулатова.

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