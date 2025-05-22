Самарские интеграторы роботов представят свои разработки на выставке "Металлообработка-2025"

Самарская компания Тесвел (входит в ГК Волгаэнергопром), ведущий российский производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов, примет участие в 25-й международной выставке «Металлообработка-2025», которая пройдет с 26 по 30 мая в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
«Металлообработка» — ключевое отраслевое событие, объединяющее специалистов и крупнейшие компании из России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока. В этом году в выставке примут участие более 1500 компаний, включая ведущих производителей из России, Беларуси и Китая.
Тесвел, традиционный участник выставки, представит современные решения для металлообрабатывающей промышленности:
«Участие в юбилейной выставке «Металлообработка» — это не только возможность представить наши новейшие разработки в сфере автоматизации и генерации технических газов, но и важная площадка для обмена профессиональным опытом, обсуждения отраслевых тенденций и укрепления партнерских связей. Мы ценим диалог с коллегами и заказчиками и уверены, что такие мероприятия способствуют развитию всей отрасли», — отметили в компании.
Специалисты проведут презентации, ответят на вопросы и продемонстрируют, как роботизированные технологии повышают эффективность металлообработки, сварки и литейного производства.