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Самарские интеграторы роботов представят свои разработки на выставке "Металлообработка-2025"

22 мая 2025 10:58
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Самарские интеграторы роботов представят свои разработки на выставке "Металлообработка-2025"

Самарская компания Тесвел (входит в ГК Волгаэнергопром), ведущий российский производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов, примет участие в 25-й международной выставке «Металлообработка-2025», которая пройдет с 26 по 30 мая в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).

«Металлообработка» — ключевое отраслевое событие, объединяющее специалистов и крупнейшие компании из России, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Востока. В этом году в выставке примут участие более 1500 компаний, включая ведущих производителей из России, Беларуси и Китая.

Тесвел, традиционный участник выставки, представит современные решения для металлообрабатывающей промышленности:

  • роботизированный комплекс для автоматизации сварки автокомпонентов на базе промышленного робота Teswel TEC6-C1400 с пневмооснасткой и оборудованием ESAB;
  • 3D-макет автоматизированной линии для литья по выплавляемым моделям, демонстрирующий возможности полного цикла автоматизации литейного производства;
  • генератор азота ТЕС.N-8 собственного производства, обеспечивающий бесперебойную подачу технического азота, необходимого при лазерной резке и других операциях термической обработки металлов.

«Участие в юбилейной выставке «Металлообработка» — это не только возможность представить наши новейшие разработки в сфере автоматизации и генерации технических газов, но и важная площадка для обмена профессиональным опытом, обсуждения отраслевых тенденций и укрепления партнерских связей. Мы ценим диалог с коллегами и заказчиками и уверены, что такие мероприятия способствуют развитию всей отрасли», — отметили в компании.

Специалисты проведут презентации, ответят на вопросы и продемонстрируют, как роботизированные технологии повышают эффективность металлообработки, сварки и литейного производства.

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