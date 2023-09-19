Самарские госсервисы «переезжают» на отечественную платформу

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех» на рабочем совещании с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств.

Возможности и примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение обсуждали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев и Александр Шойтов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии Михаил Варенцов.

«По указу Президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «ГосТех». Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВ и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить «дорожную карту» по снятию проблемных вопросов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Максут Шадаев рассказал о статусе работ по реализации пилотных региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году и планах на 2024 год. Участники ознакомились с несколькими сценариями внедрения решений в регионах. Они обозначили необходимость создания рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «ГосТех».

Помимо этого, Шадаев представил текущий рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и обновленную методику оценки РЦТ. В нем из ведомств были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг, ФССП, МЧС, Минсельхоз, Росгвардия и Минцифры, а из регионов – Ростовская область, ХМАО – Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

Максим Колесников озвучил результаты работы штаба, созданного для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. В частности, согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.

Участники совещания обсудили потенциал искусственного интеллекта для организации эффективной работы государственных компаний и киберобучения в регионах. Все это позволит повысить уровень безопасности при хранении цифровой информации.

Киберучения в регионах проводятся поручению Дмитрия Чернышенко. Занятия носят практический характер и вырабатывают навыки, необходимые сотрудникам подразделений, ответственных за информационную безопасность и объекты критической информационной инфраструктуры. Такие учения уже прошли в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Камчатском крае.