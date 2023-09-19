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Самарские госсервисы «переезжают» на отечественную платформу

19 сентября 2023 14:14
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал активнее вести работу по переводу госсервисов на платформу «ГосТех» на рабочем совещании с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств.

Возможности и примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение обсуждали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев и Александр Шойтов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии Михаил Варенцов.

«По указу Президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «ГосТех». Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВ и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить «дорожную карту» по снятию проблемных вопросов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Максут Шадаев рассказал о статусе работ по реализации пилотных региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году и планах на 2024 год. Участники ознакомились с несколькими сценариями внедрения решений в регионах. Они обозначили необходимость создания рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «ГосТех».

Помимо этого, Шадаев представил текущий рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и обновленную методику оценки РЦТ. В нем из ведомств были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг, ФССП, МЧС, Минсельхоз, Росгвардия и Минцифры, а из регионов – Ростовская область, ХМАО – Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

Максим Колесников озвучил результаты работы штаба, созданного для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. В частности, согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.

Участники совещания обсудили потенциал искусственного интеллекта для организации эффективной работы государственных компаний и киберобучения в регионах. Все это позволит повысить уровень безопасности при хранении цифровой информации.

Киберучения в регионах проводятся поручению Дмитрия Чернышенко. Занятия носят практический характер и вырабатывают навыки, необходимые сотрудникам подразделений, ответственных за информационную безопасность и объекты критической информационной инфраструктуры. Такие учения уже прошли в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, а также в Камчатском крае.

 

 

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