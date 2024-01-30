Самарские Госавтоинспекторы исполнили заветную мечту ребенка

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Благодаря самой доброй акции «Елка желаний» реальностью становятся мечты детей, которые больше других нуждаются в поддержке. Стать частью чудесного момента, исполнить желание детей, увидеть в их глазах восторг и радость - самая большая награда. Так и полицейские уже не первый год помогают сбываться детским мечтам.

В этому году сотрудники самарской Госавтоинспекции сняли с «Елки желаний» открытку 8-летней Юлии – очень творческой девочки, которая увлекается рисованием, бисероплетением, любит танцевать и вместе с мамой шить одежду для кукол. А больше всего девочка любит рисовать и плести из бисера разные украшения. Она давно мечтала о необычном наборе для рисования, чтобы в нем было много предметов: карандаши, фломастеры, восковые мелки и краски.

Сотрудники полиции исполнили мечту Юлии, подарив ей наборы для рисования и бисероплетения. Девочка поблагодарила полицейских и призналась, что теперь она еще больше времени будет посвящать любимому делу.