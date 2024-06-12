Самарские Госавтоинспекторы исполнили мечту юного жителя Самары

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Начальнику МО МВД «Похвистневский» полковник полиции Юре Алекяну поступила информация о том, что 7-летний мальчик по имени Елисей хочет узнать, о работе автоинспектора.

Сотрудники Госавтоинспекции, узнав о желании мальчика, с удовольствием пригласили его в гости.

Мероприятие началось с экскурсии по Отделу, в рамках которой юный гость познакомился с историей создания службы и узнал о людях, которые внесли большой вклад в ее развитие.

Начальник подразделения майор полиции Егор Кравцов вместе с Елисеем сначала посетили кабинет начальника подразделения, а после класс службы, в котором сотрудники Госавтоинспекции узнают о нововведениях в законодательстве Российской Федерации и распоряжениях в части касающейся работы МВД.

Затем Елисей побывал в рабочем кабинете инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения старшего лейтенанта полиции Евгении Ромадановой. Здесь его заинтересовала композиция из лучших поделок, которые изготавливали школьники города и района на тему дорожной безопасности.

После полицейские продемонстрировали гостю оснащение патрульного автомобиля. Приятным сюрпризом стала возможность поближе познакомиться со служебным транспортом. Во время беседы автоинспекторы рассказали мальчику, какие специальные средства применяют в своей работе и Елисею предоставили возможность самому включить спецсигналы и сказать несколько фраз с помощью сигнального громкоговорящего устройства.

По окончании насыщенного дня майор полиции подарил Елисею модель патрульной автомашины и сладкие подарки.