24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день

12 августа 2025 10:47
102
Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день

Цифровая экосистема МТС и онлайн-платформа Авито провели совместное исследование, посвященное цифровому воспитанию детей из Самарской области. Согласно опросу, большинство родителей считают, что начинать пользоваться цифровыми платформами дети могут с 10-летнего возраста.

При этом, чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет. Также основная масса респондентов (76%) отметила, что начинает обучать детей безопасному поведению в сети, когда покупают первый смартфон. Еще 24% опрошенных жителей региона занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета. Но при этом только 5% респондентов приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети.

Родители отметили, что чаще всего самарские дети проводят на цифровых платформах 1-2 часа в день. Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам (43%), мессенджерам (34%), игровым площадкам и онлайн-играм (31%).

В целом, родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети, а также сам просматриваемый контент. Согласно опросу, это наиболее популярные методы цифрового воспитания в Самарской области. Также одним из главных правил безопасности родители считают не называть личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.

Теги: Опрос

24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
12 августа 2025, 12:14
Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты. Общество
39
Каждый третий самарский родитель не ограничивает ребёнка в использовании гаджетов
12 августа 2025, 10:17
Однако полностью исключить конфликты из-за гаджетов удаётся не всем. Общество
110
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
11 августа 2025, 12:41
Идеальный первый учитель в представлении родителей первоклассников — это женщина в возрасте 30—40 лет. Образование
316
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
Весь список