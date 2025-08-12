Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день

102

Цифровая экосистема МТС и онлайн-платформа Авито провели совместное исследование, посвященное цифровому воспитанию детей из Самарской области. Согласно опросу, большинство родителей считают, что начинать пользоваться цифровыми платформами дети могут с 10-летнего возраста.

При этом, чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет. Также основная масса респондентов (76%) отметила, что начинает обучать детей безопасному поведению в сети, когда покупают первый смартфон. Еще 24% опрошенных жителей региона занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета. Но при этом только 5% респондентов приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети.

Родители отметили, что чаще всего самарские дети проводят на цифровых платформах 1-2 часа в день. Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам (43%), мессенджерам (34%), игровым площадкам и онлайн-играм (31%).

В целом, родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети, а также сам просматриваемый контент. Согласно опросу, это наиболее популярные методы цифрового воспитания в Самарской области. Также одним из главных правил безопасности родители считают не называть личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение – это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности», — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.