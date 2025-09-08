Я нашел ошибку
Главные новости:
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта.
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту
Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия.
Никогда не работавшие россияне будут получать пенсию
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»

8 сентября 2025 16:48
189
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.

Беспилотные летательные аппараты производства народного предприятия «Буревестник», созданного самарскими патриотами, стали одним из центральных объектов внимания на завершившемся ежегодном слёте  операторов беспилотных систем «Дронница». Разработки самарских инженеров заинтересовали представителей Министерства обороны страны, а также делегацию силовых структур Республики Беларусь.
IV всероссийский слёт операторов боевых беспилотных систем «Дронница 2025» прошел в Новгородской области и стал значимой площадкой для обмена опытом между операторами, производителями и разработчиками беспилотной техники. В рамках мероприятия были представлены новейшие технологии и инновационные решения в области БПЛА, проведены практические занятия для повышения квалификации специалистов.
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника» из Самарской области, в составе которой ветеран СВО, выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов. Они продемонстрировали собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.
«Мы привезли на съезд наши изделия, чтобы делиться разработками с другими производителями и увеличивать общие производственные мощности для нужд фронта. Наши дроны заинтересовали силовые ведомства республики Беларусь и в дальнейшем они планируют сотрудничать в области применения   самарских БПЛА», — прокомментировал Матвей Мартемьянов.
С 2023 года народное предприятие «Буревестник», созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 9000 беспилотников. Предприятие стало важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.
Частью команды с самого основания является ветеран СВО Матвей Мартемьянов, выпускник программы «Школа героев», реализуемой по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев». 

 

Фото предоставлено Матвеем Мартемьяновым

Теги: Самара

