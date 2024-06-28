Самарские биологи провели на крысах исследование по лечению медикаментозной депрессии

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Исследование поможет в изучении природы депрессии и механизмов воздействия антидепрессантов.

Биологи Самарского университета им. Королёва провели на крысах экспериментальное исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать у пациентов в результате продолжительного приема резерпина - известного препарата для снижения давления.

В качестве действующего вещества резерпин входит в состав многих гипотензивных средств, эффективно снижающих артериальное давление, однако у него есть немало побочных явлений, одно из которых - возможное возникновение у пациента сильной депрессии. В ходе экспериментов ученые проанализировали эффективность купирования у крыс приступов резерпиновой депрессии с помощью такого антидепрессанта, как флуоксетин (широко известный в мире под торговым названием "Прозак"), - рассказал Владимир Беляков, доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета им. Королёва.

В исследовании участвовали 18 взрослых, половозрелых крыс-самцов примерно одного возраста и веса. В ходе экспериментов, как подчеркнул Владимир Беляков, соблюдались все необходимые нормы биоэтики. Вначале крыс разделили на две группы - экспериментальную и контрольную. Участникам первой группы вводили раствор резерпина в дозе 4 мг/кг, крысы из контрольной группы лекарство не получали. После введения резерпина ученые оценивали и сравнивали поведение крыс из обеих групп, запуская грызунов внутрь стандартных лабораторных установок, таких как "Приподнятый крестообразный лабиринт", "Открытое поле", "Лабиринт Барнс". То, как вели себя крысы внутри установок, снималось на видео и обрабатывалось в специальной компьютерной программе, фиксирующей данные экспериментов.

Затем ученые разделили крыс, получавших резерпин, на две подгруппы - одним стали дополнительно вводить антидепрессант флуоксетин в относительно низкой физиологической дозе 0,3 мг/кг, другие же получали весьма значительную дозу антидепрессанта - в восемь раз больше, чем в другой подгруппе - 2,4 мг/кг.

"Создание резерпиновой модели депрессии привело к формированию особенного поведенческого фенотипа крыс. Отличительной особенностью поведения депрессивных крыс было существенное снижение у них пространственной памяти и эффективности двигательной навигации в лабиринте Барнс для нахождения истинного убежища", - подчеркнул Владимир Беляков.

По словам ученого, при первом выполнении задания в лабиринте Барнс депрессивным крысам, по сравнению с их здоровыми "коллегами" из контрольной группы, требовалось на 28 % больше времени, чтобы обнаружить на площадке лабиринта отверстие настоящего убежища - "норки", в которую можно спрятаться. Второе тестирование, проводившееся через 3 минуты после первого, также показывало необходимость большего количества времени для перемещений по арене лабиринта и реализации норкового рефлекса. То есть, крыса в депрессии плохо помнила, где всего лишь несколько минут назад она обнаружила спасительную "норку".

"Максимальное различие между двумя группами наблюдалось во время третьего тестирования, когда депрессивные крысы затрачивали на 67 % больше времени для нахождения истинного убежища. Такую закономерность можно связать с непосредственным воздействием резерпина на медиаторные системы структур мозга, регулирующие функцию памяти и поисковую активность", - отметил один из авторов исследования, студент магистратуры биологического факультета Кирилл Клименко.

На площадке установки "Открытого поля" у крыс в депрессии наблюдался выраженный дефицит горизонтальной двигательной активности, они крайне мало и медленно двигались и очень редко заходили в центр арены, предпочитая держаться у бортиков площадки. Почти в пять раз уменьшилась их вертикальная активность - это когда крысы встают на задние лапки, обозревая окрестности.

Как показали эксперименты, после приема первых же доз антидепрессанта к крысам быстро возвращалась пространственная память и исчезала тревожность, появлялся интерес к исследованию пространства вокруг себя. Пушистые исследователи меньше времени тратили на обнаружение настоящей "норки" и значительно реже ошибались в своих поисках, а также гораздо больше времени проводили в светлых, открытых коридорах крестообразного лабиринта, меньше прячась в темноту. При этом ученые не обнаружили значительных отличий в поведении крыс, получавших маленькую дозу антидепрессанта и большую. То есть, как оказалось, для купирования данного вида медикаментозной депрессии размер принятой дозы флуоксетина является несущественным - даже малые дозы оказывают полноценный лечебный эффект.

Фото университета