Самарская Выставка профессий расширяет границы

137

Попробовать себя в нескольких профессиях, увидеть профессию изнутри дает возможность ставшая уже традиционной в Самарской области Выставка профессий.

В этом году она прошла в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в июне и на двух крупных площадках: в Самаре и Тольятти в течение трех дней в сентябре. 10-12 сентября больше 30 компаний, предприятий и организаций представили свои вакансии.

Третий год подряд Выставка организуется правительством Самарской области, региональным министерством труда и службой занятости.

«Сейчас в области огромные возможности для трудоустройства, более 40 тысяч вакансий, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Но не все об этом знают. Такая выставка позволяет не только лично пообщаться с работодателями, но и попробовать для себя какую-то профессию. После выставок в 2023 и 2024 году мы получили много положительных откликов и от работодателей, и от посетителей, поэтому в следующем году точно это повторим и надеемся, что еще и расширим площадки».

Среди работодателей – предприятия и учреждения самого разного профиля: от промышленных предприятий до спасательной службы, от системы здравоохранения до пищевых производств. Участники погружаются в тонкости профессий на практике – через профпробы и мастер-классы.

«Человек, когда устраивается спасателем, может приобрести множество специальностей, - рассказал Юрий Силантьев, спасатель Центра гражданской защиты (Тольятти). - Пожарная подготовка, газоспасательная подготовка, медицинская подготовка – оказание первой помощи. Нам нужны сотрудники, очень ждем молодежь».

Среди соискателей - как взрослые, так и школьники. Их познакомили с деятельностью компаний-работодателей, провели профориентационную работу.

«Здесь большое количество стендов, - поделился посетитель выставки в Самаре Егор Козин, - увидели здесь силовые ведомства, Росгвардию, таможенную службу, больницу Середавина. Очень интересно, нам понравилось».

Особая часть программы - конкурс «Работодатель мечты». В каждом городе определили победителя: в Тольятти им стала МОВО по г.Тольятти Росгвардия, в Самаре - аптечная сеть «Вита».

Кроме того, на Выставке вручали призы и подарки участникам, которые проявили активность и вовлечённость.

Эти три дня превратились в настоящую площадку будущего. Выставку посетили более 3 000 человек. Она помогла испытать себя в профессиях, найти вдохновение и сделать шаг к своей идеальной работе. Любой из желающих найти работу может обратиться в службу занятости населения, где для него будет составлен индивидуальный план-траектория в поиске дела жизни.

В Самарской области доступно большое количество мер поддержки для желающих трудоустроиться. Узнать о них подробнее можно по телефону контакт-центра службы занятости Самарской области – 8-800-302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области