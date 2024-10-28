Самарская транспортная полиция проводит уроки безопасности

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Сотрудники самарской транспортной полиции принимают участие в проведении профилактических уроков безопасности. Мероприятия проводятся в учебных заведениях Самарской области.

Так, начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова встретилась с учениками МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа Самара.

В начале встречи Алла Альбертовна напомнила основные правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Вместе с ребятами выяснили, что означают понятия «экстремизм» и «терроризм».

Ребятам показали видеоролики, подготовленные МВД России, в которых подробно разъясняются данные понятия, а также ответственность, предусмотренная законодательством за экстремистскую и террористическую деятельность.

Подполковник полиции предупредила школьников, что жители и пособники недружественных стран пытаются посредством социальных сетей и мессенджеров войти в доверие и настроить собеседника на совершение каких-либо противоправных действий. Начальник ПДН самарской транспортной полиции пояснила и предложила задуматься о том, что от подобных действий не только может быть нанесен большой материальный ущерб, но и обязательно наступит суровая ответственность. Виновнику грозит большой срок лишения свободы.

Алла Нечесова призвала быть внимательным к происходящему вокруг и, в случае чего-то подозрительного, обращаться за помощью к родителям, учителям, старшим товарищам или сотрудникам полиции.

Фото предоставлено Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте