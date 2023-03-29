Самарская таможня информирует о порядке вывоза древесины  и продукции ее переработки

129

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 №2552, определяющим порядок перевозки отдельных видов древесины и продукции ее переработки, расширен список пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, через которые может осуществляться перевозка лесоматериалов грузовым автомобильным транспортом. Среди прочих в перечень добавлен, ближайший к региону деятельности Самарской таможни, многосторонний автомобильный пункт пропуска «Озинки».

До момента вступления в силу постановления, на всем российско-казахстанском участке Государственной границы, пункты пропуска для убытия с территории Российской Федерации таких товаров не были определены. Не смотря на это, самарскими таможенниками и сегодня выявляются нарушения действующего порядка.

Начальник Самарской таможни Александр Архипов: «Только за 1 квартал 2023 года мобильными группами Самарской таможни было выявлено порядка 70 автомобилей с такими товарами. Разъяснив водителю действующее законодательство, сотрудники предлагают проследовать им в пункты пропуска, указанные в перечне постановления. Сейчас ближайший к региону деятельности Самарской таможни - это МАПП «Озинки». Соблюдая законодательство, перевозчик минимизирует свои же издержки и предостерегает себя от совершения правонарушений».

Кроме того, факты нарушений при вывозе лесоматериалов могут заключаться в неправильном определении кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Перевозчик должен достоверно знать, что перевозимый товар соответствует заявленным сведениям в товаросопроводительных документах и в отношении него не действуют запреты и ограничения, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни