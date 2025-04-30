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«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона

30 апреля 2025 10:31
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«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона

29 апреля в УК МТЛ «Арена» состоялся торжественный гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна — 2025», собравший более 2000 зрителей.

От имени Главы региона Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил награды вузам-победителям: Приволжскому государственному университету путей сообщения (1 место), Самарскому государственному экономическому университету и Самарскому государственному социально-педагогическому университету (2 место), а также Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королёва (3 место).

Фестиваль, впервые проведённый в 1952 году, имеет богатую историю. В 1992 году именно самарские студенты выступили с инициативой создания Всероссийского формата. В этом году мероприятие прошло под слоганом «Твой путь начинается здесь», который выбрали сами участники. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — все конкурсные программы включали тематические номера, соответствующие концепции всероссийского этапа «Весна Победы». 

Первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов обратился к участникам и зрителям финального концерта: «Я очень рад находиться сегодня рядом с вами здесь, в этом зале, где всех переполняют эмоции, - ровно так и должно быть на студвесне, дорогие друзья! Это мероприятие с историей, важно вспомнить, что именно в Самарской области зарождалась студвесна. И очень здорово, что у нас есть такой замечательный фестиваль для молодых, талантливых, креативных ребят, где выплеск творческой энергии происходит в классно организованном формате. Хочу сказать, что со стороны Правительства совершенно точно будем продолжать его развивать, оказывать поддержку. Абсолютно уверен – у студвесны прекрасное, яркое, творческое будущее!»

Гала-концерт стал поистине грандиозным завершением фестиваля, объединившим лучшие творческие номера сезона в единое яркое шоу. В программе гармонично сочетались зажигательные танцевальные постановки, проникновенные вокальные и театральные выступления, а также особые номера, посвящённые 80-летию Великой Победы — сводный хор исполнил военные песни, театрализованная постановка рассказала о подвиге советских солдат, мультимедийный проект с архивными кадрами военных лет вызвал особый эмоциональный отклик у зрителей, а современные хореографические композиции на патриотическую тематику продемонстрировали связь поколений. Все номера, от народных танцев до электронной музыки, были объединены общей идеей преемственности традиций и студенческого творчества, создав незабываемую атмосферу праздника, где торжественность момента сочеталась с молодёжным задором и профессиональным исполнением.

«За фестивальный сезон состоялось 14 вузовских концертов, 3 насыщенных конкурсных дня по направлению «АРТ» и незабываемый вечер электронной музыки с участием 5 талантливых диджеев. Более 2000 творческих студентов из вузов региона воплотили в жизнь наш главный слоган этого года «Твой путь начинается здесь», доказав, что фестиваль действительно становится стартовой площадкой для новых талантов. Особую ценность приобрёл специальный конкурсный день 15 апреля в ПГУТИ, давший возможность проявить себя номерам вне вузовских программ. В этом году мы особенно гордимся качеством работ в направлениях «Арт» и «Медиа», где ребята через творчество отразили важность 80-летия Победы для молодых людей. «Самарская студенческая весна» вновь подтвердила статус главной творческой лаборатории молодёжи губернии. Уверена, на всероссийском этапе наши победители покажут блестящие результаты!» - подвела итоги фестиваля министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова

Почётные гости и члены жюри фестиваля вручили награды победителям в специальных номинациях:

  • «Лучшее художественное слово» — Илья Романов (ПривГУПС)

  • «Лучшая мужская роль» — Андрей Волков (СГЭУ)

  • «Лучшая женская роль» — Анастасия Морозова (СамГМУ)

  • «Лучший актёрский ансамбль» — актёрский состав концертной программы (МИР)

  • «За профессиональное мастерство» — Евгений Семикин (СамГАУ)

  • «Лучший перформанс» — коллектив «им. Аркадия Паровозова» (ПривГУПС)

  • «Лучший номер в номинации «Цирковое искусство»» — коллектив «На Грани» (СГСПУ)

  • «Лучшая эстрадная миниатюра» — команда КВН «Сборная Факультетов» (СамГТУ)

  • «За продвижение эстрадно-хорового искусства» — коллектив «Oblivion» (Самарский Университет)

  • «Лучший номер в номинации «Уличный танец»» — коллектив «ВМ» (Самарский Университет)

  • «Лучший номер в номинации «Современный танец»» — проект «сТАНЦиЯ» (ПГУТИ)

  • «Лучший сольный номер» — Симизар Ганберова (ТГУ)

  • «Лучшее выступление в номинации «Электронная музыка и диджеинг»» — Абдулла Сангов (СГЭУ)

  • «За многогранные навыки в медиа» — Валентина Белова и Дарья Якимова (СГЭУ)

  • «За актуальное воплощение художественной идеи» — Марина Корщикова (СЮИ ФСИН)

 

Особый интерес вызвал «Приз зрительских симпатий», победителя которого выбирали путём онлайн-голосования. Обладателем специального приза от VK стала Сборная «СГЭУ» по чир-спорту «The Lions» — «Крылья надежды».

По итогам регионального фестиваля будет сформирована делегация от Самарской области для участия во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Лучшие номера и арт-проекты представят регион на федеральном уровне.

Фото - Пресс-служба областного фестиваля «Самарская студенческая весна»

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