Самарская олимпийская деревня 2.0. открывается 31 декабря

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31 декабря в 14:00 на территории стадиона «Самара Арена» состоится торжественная церемония открытия Самарской олимпийской деревни (версия 2.0), а также будут презентованы и открыты новые спортивные и интерактивные площадки для жителей города.

В церемонии открытия примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, врио министра спорта Самарской области Андрей Харин, директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Напомним, что в прошлом году Самарская олимпийская деревня стала одной из главных точек притяжения горожан в новогодние праздники. Более 200 тысяч человек побывали на мероприятии, которое стало территорией большого семейного отдыха на свежем воздухе. К сожалению, в этом году из-за ограничительных мер не представляется возможным повторить масштаб мероприятия, но деревня продолжает функционировать и удивлять гостей в режиме, безопасном для их здоровья.

Как и в прошлом году, на прилегающей территории «Самара Арена» возобновят свою работу катки: каток на тренировочной площадке «Восток», детский каток на территории инклюзивного парка, каток «Космос» внутри периметра стадиона; фан-керлинг, огромный футбольный кикер, горки и другие зимние забавы.

В связи с 60-летием со Дня первого полета человека в космос на 2-й аллее откроется большая музейно-выставочная площадка, где разместятся различные арт-объекты космической тематики с интерактивными зонами.

Также будет презентовано абсолютно новое пространство для молодежи под условным названием «Парк экстремальных видов спорта». Экстрим-парк – это значимый проект в рамках развития концепции «Самарской олимпийской деревни». На данный момент установлены три площадки: скейтпарк, воркаут и кроссфит, сообщает пресс-служба облправительства.

Отметим, что в связи с мерами безопасности, основанными на санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и регионе, в олимпийской деревне не будут работать Дом Снегурочки, «теплушки», также не предусмотрена концертная программа с участием артистов. Следите за новостями о работе Самарской олимпийской деревни в сетях Instagram: samaraarena_official. Официальный сайт: samaraarena.info.

Фото: Дильдина Светлана