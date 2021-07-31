Самарская область в числе первых регионов, где планируется внедрить новый порядок регистрации безработных

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Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных актов.

Жители страны, которые хотят трудоустроиться, будут подавать заявления на портале "Работа в России". Также предусмотрено оформление заявки через личный визит в учреждения службы занятости. Потоки тех, кто ищет работу, будут разделены - для более индивидуального подхода к каждому обратившемуся.



С момента введения нового порядка на официальном уровне его внедрят в Самарской, Ленинградской и Калужской областях, а также в Ставропольском крае, далее (с 1 ноября) - еще в 16 регионах.

Повсеместно (кроме столицы) обновленные правила начнут действовать с 1 января 2022-го.

Еще через год новый порядок внедрят и в Москве, передает sova.info.



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