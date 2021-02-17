Самарская областная юношеская библиотека приглашает на Ледовую стройку

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18 февраля в 13:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (Самара, проспект Ленина, 14) пройдет открытие Ледового арт-объекта(12+). Ледовая стройка – это ежегодное мероприятие Самарской областной юношеской библиотеки, в рамках которого участвующие в реализации национального проекта «Культура» волонтеры культуры при участии активных граждан возводят объект из снега и льда у входа в библиотеку. В этом году Ледовый арт-объект посвящен 170-летию Самарской губернии и будет представлен в виде карты Самарской области.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, что также нашло отражение в Ледовом арт-объекте. На ледяной карте Самарской губернии будут изображены значимые объекты всех 37 муниципальных образований и городских округов, связанные с различными научными достижениями нашей области. Благодаря этому мероприятию все гости смогут узнать их историю, что-то открыть для себя впервые. После торжественного открытия арт-объекта в 13:30 гостей мероприятия ждет лекция «Ракетостроение в Самаре», лектор — Сизоненко Мария Никитична, старший научный экскурсовод музея «Самара Космическая» расскажет об истории освоения космоса, первых космонавтах и роли Самары в развитии отрасли. Ближе познакомить с историей родного города гостей праздника сможет виртуальная экскурсия «По улицам Самары», которую проведет краевед Галина Уланова.

Каждый год на протяжении 8 лет арт-объект создается силами волонтеров культуры, активными гражданами и сотрудниками библиотеки. За это время в мероприятии приняли участие порядка 100 волонтеров. В этом году волонтеры региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63» приняли участие на этапе разработки идеи объекта, участвовали в голосовании, выбирая лучший объект, а после, несмотря на погоду, помогали в создании объекта. На открытии арт-объекта все волонтеры будут награждены благодарностями библиотеки. Самарская областная юношеская библиотека постоянно привлекает добровольцев к организации различных молодежных мероприятий. Так активисты ресурсной площадки на практике учатся созданию событий различного масштаба, вместе с библиотекой реализуют значимые культурные проекты, помогают другим молодым людям в реализации их творческих идей.

Участие в мероприятии бесплатное.