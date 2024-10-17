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Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики

17 октября 2024 14:02
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Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики

«Новое об истории самарской энергетики»: просветительская встреча под таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 24 октября. Слушателей ожидает рассказ о труде самарцев, работавших над производством энергии в XX столетии.

В качестве ведущего встречи выступит Владимир Игоревич Громов – кандидат психологических наук, руководитель направления исследования корпоративной культуры Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России. Он увлекательно поведает об истории: о начале трамвайного движения в городе, о том, как в Самаре появились электрические фонари и как наши энергетики боролись с кражей электроэнергии. Участники встречи также услышат рассказ о том, как в разрушенной и нищей стране советов смог осуществиться грандиозный план электрификации – проект ГОЭЛРО. Кроме того, ведущий не обойдёт своим вниманием и современное состояние энергетических объектов Самарской области.

Просветительская встреча будет интересна не только профильным специалистам, но также всем самарцам, увлечённым историей родного края. Хотите узнать много нового о том, какие люди трудились в сфере энергетики столетие назад? Тогда приходите в библиотеку!

24 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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