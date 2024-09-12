Самарская областная научная библиотека приглашает обсудить вопросы интеллектуальных прав

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19 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится семинар «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» с участием патентного поверенного Российской Федерации Татьяны Вернигоры.

Постоянное увеличение роли интеллектуального труда – это один из самых устойчивых трендов в мировом производстве и мировой торговле последних десятилетий. К сожалению, у этого явления есть и свои негативные стороны, в том числе появление многочисленных подделок хорошо известных товаров.

Как потребитель может уберечь себя от случайного приобретения некачественных фальсификатов? И как производителям следует бороться с недобросовестными конкурентами? Во всём этом может помочь действенная защита прав интеллектуальной собственности со стороны государства и заинтересованной общественности.

Встреча с Татьяной Вернигорой пройдёт в рамках научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества». Этот проект реализуется отделом правовой и патентно-технической информации СОУНБ и Самарской областной общественной организацией ВОИР в партнёрстве с ключевыми научно-образовательными и производственными организациями и учреждениями Самарской области.

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19 сентября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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