«Самарская областная детская библиотека» приглашает на программу в честь Дня космонавтики

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12 апреля с 10:00 ГБУК «Самарская областная детская библиотека» начнется программа в честь Дня космонавтики.

В особенно значимый для Самарской области день 60-летия первого полета человека в Космос, День космонавтики в Самарской областной детской библиотеке пройдет целая программа, посвящённая всему, что связано с космосом и первым космонавтом Юрием Гагариным.

В 10:00 – пройдет познавательная игра для детей от 7 до 9 лет «Школа юных космонавтов». Участники будут выполнять различные задания на космическую тематику и играть.

В 10:30 – пройдет чтение отрывка из книги А. Монвижа-Монтвида «Юрий Гагарин» детям от 5 до 7 лет – воспитанникам МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 5» в рамках межрегиональной акции «Читаем о Юрии Гагарине».

В течение дня гости библиотеки смогу сделать фото в космической фотозоне. Узнать о космосе больше с помощью виртуальной книжной выставки «Космос становится ближе!».

Принять участие в мастерских по книге «Поехали! Моё первое космическое путешествие», поиграть в настольную игру с родителями «Большое космическое путешествие» и посмотреть мультфильмы о Юрии Гагарине и о космических собаках Белке и Стрелке.