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Самарская область заняла седьмое место среди регионов с крупнейшими системами образования

7 февраля 2023 11:18
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Самарская область заняла седьмое место среди регионов с крупнейшими системами образования

Самарская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим приемом студентов. Об этом свидетельствуют результаты третьей части мониторинга качества приема НИУ ВШЭ, посвященной региональному разрезу. Исследование выполнено в Институте образования НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.

Самарская область заняла седьмое место среди регионов с наиболее высоким количеством поступивших студентов — 13 647 человек. Также среди лидеров находятся Москва и Московская область (112 004), Санкт-Петербург и Ленинградская область (48 792), Свердловская область (17 132), Республика Татарстан (17 015), Ростовская область (15 021) и Новосибирская область (14 857).

Регион вошел в список регионов с наиболее активным ростом общего приема среди вузов более 10 000 поступивших. В Самарской области количество зачисленных студентов выросло на 717 (+5,6%) по сравнению с 2021 годом. Лидером региона по числу студентов стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Совокупный прием в Самарский университет за 2022 увеличился на 32,3%, по сравнению с итогами 2021-го. В 2022 году Самарский университет зачислил 4124 студента, 2076 из них – на бюджетную форму обучения. На втором и третьем месте по общему количеству принятых студентов находятся СамГТУ (2228 человека) и СамГМУ (1080 человек).

Помимо этого, Самарская область увеличила средний балл совокупного приема (бюджет + платное) он составляет 67,1 балл, в сравнении с 2020 годом рост составил 1,1 балла. В целом по стране средний балл совокупного приема остался неизменным по сравнению с прошлым годом — 68,6. Это означает, что распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний стало более равномерным, такие студенты чаще принимали решение оставаться в своем регионе.

Лидерами[1] по качеству бюджетного приема в Самарской области стали Самарский университет (73), СамГМУ (72,3) и СГСПУ (71,2). Одновременно с этим в регионе вырос средний балл ЕГЭ зачисленных студентов. Рост зафиксирован как на бюджетный прием – с 2020 года прирост составил +0,5 балла, так и на коммерческий — с 2020 года +2,4 балла.

«Мы наблюдаем тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Если сравнивать 2020 и 2022 годы, то практически во всех регионах произошел рост числа зачисленных на бюджет», — прокомментировал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

[1] Среди вузов с численностью бюджетного приема от 300 человек

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