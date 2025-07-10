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Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству бронирований дач на лето

10 июля 2025 11:18
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Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству бронирований дач на лето

В Самарской области количество бронирований дач на лето 2025 года выросло на 288% по сравнению с прошлым годом. В среднем арендовать дачу в регионе летом 2025 года можно за 6 900 рублей в сутки. 

Согласно данным Авито Путешествий, этим летом россияне в 2,5 раза чаще бронируют посуточные дачи, чем в том же сезоне 2024-го. Самыми популярными направлениями на июнь, июль и август стали Дагестан (15% от всех забронированных по России на лето дач), Карелия (13%), Крым (11%), Краснодарский край (8%), Северная Осетия и Тверская область (по 5%). Топ-20 регионов о представлен в таблице 1.

Среди наиболее популярных регионов у путешественников сильнее всего количество бронирований дач за год выросло в Псковской области (в 7,3 раза), Республике Алтай (в 4,1 раза), Саратовской (в 4 раза) и Самарской областях (в 3,9 раза), Крыму (в 3,4 раза), Московской (в 3,3 раза) и Калининградской областях (в 3,2 раза).

Предложение в сегменте посуточной аренды дач по сравнению с летом 2024 года в целом по России увеличилось на 18%. Положительная динамика наблюдалась в 19 из 20 самых популярных регионов этого года. Наиболее заметный прирост предложения аналитики Авито Путешествий зафиксировали в Санкт-Петербурге (в 2,6 раза), Псковской области (в 2,2 раза), Волгоградской области (+64%), Северной Осетии (+62%), Смоленской (+56%), Калининградской и Калужской областях (+42% в каждой). Подробнее — в таблице 1.

Среди регионов-лидеров по числу бронирований дешевле всего снять посуточную дачу на Авито Путешествиях этим летом стоит в Псковской (3800 рублей в сутки) и Ярославской областях (4300 рублей), Республике Алтай (4600 рублей), Крыму (4900 рублей) и Карелии (5000 рублей). Самые высокие средние цены — в Северной Осетии (12 000 рублей), Санкт-Петербурге (10 600 рублей), Волгоградской (8800 рублей) и Калужской областях (8400 рублей). 

Этим летом россияне планируют останавливаться в посуточных дачах в среднем на 4 ночи. За год этот показатель не изменился. Среди регионов-лидеров по числу бронирований на больший срок рассчитывают только путешественники по Крыму (8 ночей), Краснодарскому краю (7 ночей), Дагестану (6 ночей) и Калининградской области (5 ночей). Среднее по России количество гостей посуточных дач в этом году — 4 человека. 

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