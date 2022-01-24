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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по количеству отработанных обращений через ПОС
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по количеству отработанных обращений через ПОС

24 января 2022 18:12
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Среди субъектов ПФО Самарская область заняла первую позицию, следом за ней идут Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край.

По итогам 2021 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан в системе ПОС (Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»). Регион занял седьмую позицию. Среди субъектов ПФО Самарская область заняла первую позицию, следом за ней идут Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край.

За 2021 год жителями Самарской области посредством виджета «Платформа обратной связи», размещенного на сайтах органов власти и Едином портале государственных и муниципальных услуг, было направлено более 206 тыс. сообщений. Взаимодействие органов власти и населения посредством Платформы обратной связи осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его региональной составляющей «Цифровое государственное управление».

Больше всего обращений поступило по линии министерства здравоохранения Самарской области (более 170,3 тыс.): жителей интересовали вопросы вакцинации и лечения от новой коронавирусной инфекции. Вторым по популярности вопросом в ПОС были выплаты на детей от 3 до 7 лет (9,5 тыс.). Третью позицию занимают обращения граждан о качестве и ремонте автомобильных дорог (6,2 тыс.). В число популярных тем обращений жителей региона также попали дворы и территории общего пользования, многоквартирные дома, благоустройство, медицина, мусор и водоснабжение.

"Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет гражданам направлять обращения в органы власти и местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. В среднем за месяц в Самарской области поступает 12,5 тыс. обращений через ПОС. Ни одно обращение не остается без ответа, без конкретного решения проблемы, без реальной помощи. Именно быстрое и качественное решение актуальных проблем граждан и является основной целью платформы. Важно не только вести диалог по конкретному обращению, но и донести решение проблемы до всех заинтересованных лиц, до всех, кого эта проблема также волнует. Для органов власти ПОС позволяет не просто принимать необходимые меры для решения вопросов, волнующих граждан, но и получать объективную информацию об актуальных проблемах", - пояснил руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По итогам года виджет обратной связи на своих официальных сайтах разместили 1 195 организаций Самарской области.

 

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