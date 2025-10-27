Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»

61

Завершился приём заявок на второй сезон Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 58 000 участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они уже сегодня создают возможности для других. От жителей Самарской области поступило 1 083 заявки. Впереди – оценка экспертного совета и народное голосование, которые определят финалистов и победителей Премии.

Заявочная кампания второго сезона Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала 26 сентября. Больше всего заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела» – именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов. В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон Премии – и это всё люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество Премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены Премии «Россия – страна возможностей», – отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Самарской области приняли активное участие в заявочной кампании второго сезона Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и подали 1 083 заявки. Сейчас они проходят технический отбор: проверяется завершённость каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом – не менее 10 человек, для которых участник создаёт возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальном мессенджере MAX. В ходе голосования жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку информационных партнёров «Новости Mail» и «Дзен», доступ к образовательным программам онлайн-платформы «Диалог» и академии творческих индустрий «Меганом», примут участие в стажировках проекта «Твой ход», а также их ждут специальные возможности от партнёров Премии: индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации «Страну меняют люди», участие в программе наставничества совместно с Движением Первых, приглашения на форумы и образовательные программы Росмолодёжи.

Премия Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогает заявить о себе тем, кто прокладывает путь другим и делает страну лучше шаг за шагом.