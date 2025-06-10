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Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»

10 июня 2025 13:27
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Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»

По итогам учебного года профориентационный курс «Россия — мои горизонты» охватил более 8 млн школьников из всех регионов страны. Общество «Знание» в партнерстве с «Билетом в будущее» через современные форматы и инструменты познакомили учащихся с ключевыми достижениями России в промышленности, цифровых технологиях, сельском хозяйстве, торговле, государственном управлении и других отраслях, а также способствовали формированию профессионального самоопределения у подростков.

В течение учебного года в рамках курса «Россия — мои горизонты» в школах по всей стране прошли 34 внеурочных занятия профориентационной направленности для учеников 6–11 классов. Из них 20 уроков были отраслевыми и реализовывались совместно с партнерами. Для сопровождения курса и ознакомления с востребованными профессиями Обществом «Знание» было подготовлено 123 видеоролика общей продолжительностью почти 11 часов.

«Профориентация — это не просто выбор профессии, это выбор будущего. Курс «Россия — мои горизонты» помогает подросткам увидеть реальные перспективы, вдохновляет, дает опору и уверенность. Мы рады, что наши видеоматериалы стали неотъемлемой частью этих занятий — интерес со стороны школьников, родителей и педагогов подтверждает значимость и своевременность проекта», – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Учебные видеоматериалы стали востребованным инструментом для учителей: ролики были скачены свыше 3 млн раз, а их общий охват на странице «Знания» во ВКонтакте составил около 19,3 млн просмотров. Лидером по интересу стала тема «Россия для здоровья: аграрные решения будущего» — ее посмотрели более 1,6 млн раз. Также для школьников прошли три открытых урока с ведущими экспертами отраслей – председателем Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, членом фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаевым, советским и российским кинорежиссером, народным артистом РФ Алексеем Учителем и участником специальной военной операции, Героем РФ Андреем Митяшиным.

Регионами-лидерами по количеству заявок от школьников, записавшихся на посещение профориентационных занятий в рамках курса стали Самарская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская, Челябинская, Омская и Новосибирская области.

В рамках курса для закрепления материалов отраслевых занятий был проведен тематический цикл чемпионата Знание.Игра — восемь интеллектуальных игр, в которых приняли участие почти 20 тыс. школьников. Победители получили возможность присоединиться к профориентационным экскурсиям: из десяти запланированных выездов уже состоялись пять. Компания ГК «Автодор» организовала для 39 школьников посещение Пулковской развязки, где им рассказали о ходе строительства альтернативного маршрута движения к аэропорту Пулково. 64 школьника из 9 регионов России при поддержке Госкорпорации «Росатом» посетили экскурсию «Атомная перспектива: научные достижения, инновации и карьерные возможности в отрасли», проходившую в музее «АТОМ» на ВДНХ. Также были организованы экскурсии на предприятия Госкорпорации Ростех и по высокотехнологичным лабораториям МСХА им. К. А. Тимирязева.                                         

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

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